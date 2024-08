Questa disintossicazione post-estate è il riavvio di cui la tua pelle ha bisogno per l'autunno

Anche se tecnicamente l'estate dura fino alla fine di settembre, ammettiamolo, ufficiosamente tutti salutano la stagione dopo il Labor Day. In cima alla lista delle cose da fare per la preparazione autunnale? Regala alla nostra pelle un po' di amore tanto necessario dopo la stagione dell'indulgenza estiva. Considera: frequenti fallimenti in piscine con cloro, tre mesi tutto rosa e forse anche troppo prendere il sole. Anche se siamo in buona fede crema solare applicata tutta l'estate, cose come pori ostruiti, pelle secca, i danni del sole e le labbra screpolate sono spesso una preoccupazione entro la fine di agosto. Fortunatamente, tutto ciò che serve per ripristinare la tua carnagione sono alcune modifiche alla tua attuale routine di cura della pelle estiva. Hai bisogno di una piccola guida? Continua a leggere per suggerimenti su come schiarire la pelle dopo l'estate.

Pori puliti in profondità

Dopo mesi di clima caldo e umido, probabilmente hai notato che sudore, sporco e sebo si accumulano sulla superficie della tua pelle. Il tuo sudore, mescolato con il trucco e l'inquinamento, può mettere a dura prova il tuo viso e causare l'ostruzione dei pori. Per migliorare l'aspetto dei pori e prevenire le eruzioni cutanee, detergi il viso con una maschera purificante. Uno dei nostri preferiti è la maschera per la pulizia profonda dei pori delle terre rare di Kiehl, formulata con argilla bianca amazzonica per aiutare a purificare la pelle, eliminare le impurità, ridurre la produzione di sebo e restringere visibilmente i pori.

Idratare, idratare, idratare

Seriamente, siamo seri. Stiamo parlando di creme da notte, creme da giorno, creme SPF, oli, creme per il corpo... più ce ne sono meglio è. Cloro, acqua salata e raggi UV possono seccare la pelle, quindi non aver paura di applicare una crema idratante. La crema idratante CeraVe ha una consistenza ricca ma non grassa ed è infusa con ingredienti benefici come l'acido ialuronico idratante e le ceramidi per aiutare a riparare e mantenere la barriera naturale della pelle. Può essere utilizzato anche su viso e corpo.

Riparare eventuali danni del sole esistenti

Una volta che il tuo bagliore estivo inizia a svanire, potresti iniziare a notare alcuni segni di danni del sole: pensa a nuove lentiggini, macchie scure o tono della pelle non uniforme. Sfortunatamente, non puoi invertire i danni causati dai raggi UV (motivo per cui è così importante applicare quotidianamente la protezione solare), ma puoi ridurre al minimo i segni visibili dei danni del sole sulla superficie della pelle con un siero alla vitamina C come La Roche. -Posay Siero viso 10% pura vitamina C. Uniforma il tono e la consistenza della pelle, lasciandola liscia e idratata.

Usa antiossidanti e creme solari

I danni del sole possono verificarsi tutto l'anno, anche in autunno e in inverno, quindi non saltare la protezione solare. Dai un'occhiata a La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 per la massima protezione ed è adatto a tutti i tipi di pelle, comprese quelle sensibili. Per una maggiore protezione contro le aggressioni ambientali e per ridurre al minimo i segni visibili dell'invecchiamento, abbina la crema solare a un siero ricco di antiossidanti come SkinCeuticals CE Ferulic.

Esfolia la pelle

L'esfoliazione è sempre importante, ma particolarmente necessaria quando stai cercando di ripristinare la tua pelle dopo una stagione lunga e sudata. Uno dei nostri preferiti sono i cuscinetti per il rinnovamento della pelle ZO Skin Health. È un esfoliante chimico che rimuove le cellule morte dalla superficie della pelle, riduce l'olio in eccesso mentre calma e lenisce la pelle. Per il corpo, prova lo scrub corpo esfoliante delicato di Kiehl. Questo piacevole scrub per il corpo rimuove efficacemente le cellule morte dalla superficie della pelle senza seccarla eccessivamente. Con particelle esfolianti di noccioli di albicocca ed emollienti, la pelle diventa morbida e levigata.

Coccolarsi

Combatti le labbra secche incorporando uno scrub esfoliante per le labbra nella tua routine per eliminare la pelle secca e screpolata sulle labbra e prepararle per un'ulteriore idratazione. Dopo aver esfoliato le tue labbra, dai loro l'idratazione di cui hanno bisogno con un balsamo per labbra nutriente, stick, colore (qualunque cosa tu preferisca) che includa ingredienti come vitamina E, oli o aloe vera. Ad esempio, prova il balsamo labbra nutriente Absolue Precious Cells di Lancôme, formulato con vitamina E, miele d'acacia, cera d'api e olio di semi di rosa canina per ridurre la comparsa di linee sottili e rughe intorno alle labbra, lasciandole lisce, idratate e rimpolpate.