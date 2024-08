Angelo numero 48 - Numerologia angelica. Il segreto del numero 48.

angelo numero 48

L'angelo numero 48 è composto da una combinazione delle energie e degli attributi dei numeri 4 e 8. L'angelo numero quattro porta i valori di onestà e verità, realizzazione e successo, valori realistici, duro lavoro e determinazione, duro lavoro e praticità, oltre a costruire una solida base sia per il tuo futuro, quindi per il tuo futuro e gli altri. Il numero 4 si riferisce anche alle nostre passioni e a ciò che ci spinge ad agire. D'altra parte, il numero 8 risuona con la scienza attraverso l'esperienza di vita, l'affidabilità e l'indipendenza, la saggezza e la forza interiori, la realizzazione della prosperità e della ricchezza attraverso la legge di attrazione, Karma - la legge spirituale universale nell'Universo - causa ed effetto. , dare e ricevere.

L'angelo numero 48 porta un messaggio dai tuoi angeli che un ciclo o una fase della tua vita sta volgendo al termine. Tuttavia, sarai presto ricompensato per il tuo duro lavoro. Non aver paura della mancanza o della perdita di alcun tipo, poiché la fine che si avvicina ti annuncia un nuovo inizio e maggiori opportunità e opportunità. I tuoi successi e le tue conquiste ti porteranno benedizioni e ti ricompenseranno in molti modi.

Il numero 48 potrebbe suggerire che gli angeli della prosperità sono tutti intorno a te e ti accompagneranno mentre attraversi i cambiamenti positivi imminenti nella tua vita. Gli angeli ti stanno chiedendo di scacciare le paure sulla tua situazione finanziaria e trasformarle in energie di luce. Non hai nulla da temere perché tutto ciò di cui hai bisogno ti sarà fornito.

Il numero 48 porta il messaggio che la determinazione e il duro lavoro che hai dedicato a vivere la tua vita solo a modo tuo secondo le tue convinzioni e convinzioni ti hanno completamente sincronizzato con la tua missione spirituale e lo scopo di Dio nella vita. Pertanto, la tua vita scorrerà in abbondanza e prosperità finché continuerai e continuerai sul tuo percorso prescelto. Fidati del supporto angelico e della guida che ti danno attraverso la quale ti guida. Ricorda che spesso li sentirai istintivamente.

Il numero 48 si riferisce anche al numero 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. La luce in me si inchina alla luce in te.