170 tatuaggi di stelle (e il loro significato): 19 tipi

Le stelle sono tra i simboli più antichi di molte culture, religioni e sistemi di credenze nel nostro mondo, rendendo questa immagine una delle più potenti al mondo. Questi significati possono anche essere personali: ad esempio, potresti voler tatuare una stella per simboleggiare un obiettivo specifico che stai cercando di raggiungere o qualcosa che hai raggiunto.

Le stelle sono spesso combinate con altre immagini e simboli per migliorare il significato di un singolo tatuaggio e creare un design più complesso e interessante. I tatuaggi delle stelle possono anche essere disegnati in uno stile che rappresenta una cultura specifica mettendo in relazione l'immagine con un momento, un luogo o una cultura specifici. Qualunque sia il disegno del tatuaggio della stella che scegli, puoi essere certo che sarà speciale e unico!

Storia dei tatuaggi delle stelle

I tatuaggi delle stelle hanno una storia antica e interessante che si estende attraverso molte culture ed epoche. In diverse culture, la stella ha simboleggiato diversi concetti come guida, protezione, illuminazione spirituale, saggezza e persino buona fortuna. Ecco alcuni fatti interessanti sulla storia dei tatuaggi della star:

Antico Egitto: La stella era un simbolo di divinità e illuminazione spirituale. Gli egiziani usavano la stella come simbolo di protezione dal male e promemoria del percorso spirituale. Antichi Greci e Romani: La stella era associata a dei ed eroi. Ad esempio, la stella a cinque punte, o pentagramma, era un simbolo della dea Atena. Cina: Nella cultura cinese la stella era associata al destino e alla fortuna. I tatuaggi stellari sono popolari tra le persone che credono nell’astrologia. Tatuaggi stellari nella cultura moderna: Con l'avvento dei tatuaggi nella cultura occidentale, la stella è diventata un motivo popolare. È spesso associato a sogni, speranze e desideri. Questi tatuaggi possono avere stili e significati diversi a seconda del disegno e del contesto.

I tatuaggi stellari possono essere realizzati in una varietà di stili, da quelli semplici e minimalisti a quelli complessi e colorati. Possono avere significati diversi per persone diverse, riflettendo le loro convinzioni, i loro sogni e il loro percorso di vita.

Il significato del tatuaggio della stella

In generale, la maggior parte dei modelli di stelle più popolari avrà i seguenti significati:

Desiderio

realizzazione

Successo

Buona fortuna

unicità

chiamata

Bilancia

personalità

Sopravvivere al cancro al seno

Membro della Marina o della Guardia Costiera

Appassionato di videogiochi

Trasformazione religiosa / fede

Variazioni dei disegni delle stelle

1. Piccolo tatuaggio a stella

Un piccolo tatuaggio a stella può avere molto senso - dopotutto, la stella è uno dei simboli più importanti di culture e religioni nel mondo! L'aggiunta di effetti scintillanti può mostrare la tua personalità sgargiante o mostrare che hai fatto qualcosa di importante o significativo nella tua vita.

2. Tatuaggio di una stella cadente o di una cometa.

Le stelle cadenti o le comete, per dirla bene, sono spesso simboli di buona fortuna. Questo è il motivo per cui un disegno del tatuaggio a stella può essere un segno della tua fortuna.

3. Tattoo sole filippino e stelle (tre stelle e un sole).

Questa immagine, che appare sulla bandiera delle Filippine, è un tatuaggio popolare tra le persone di origine o patrimonio filippino ... In questa immagine, il sole ha otto raggi, ognuno dei quali rappresenta una provincia delle Filippine, e ciascuna delle tre stelle rappresenta uno dei tre principali gruppi di isole delle Filippine.

4. Tatuaggio a forma di stella celtica.

Come i tatuaggi con stelle tribali, i tatuaggi con stelle celtiche sono una miscela di due elementi classici del tatuaggio - stelle e stile celtico - in un unico grande disegno. Con un tatuaggio a stella di ispirazione celtica, puoi rappresentare la tua eredità o evidenziare il significato di interconnessione e infinito con una trama di ispirazione celtica.

5. Tatuaggio stella marina rossa e nera.

Uno dei tatuaggi con stelle colorate più comuni è quello con stella rossa e nera che è molto popolare con la Marina degli Stati Uniti e la Guardia Costiera. Questo speciale design a stella combina la forma a stella a cinque punte della bandiera degli Stati Uniti con i colori alternati della bussola nero e rosso che si trovano sulle carte nautiche. Questo tatuaggio a stella simboleggia anche il ritorno a casa del marinaio scomparso.

6. Tatuaggio stella rosa.

Il tatuaggio della stella rosa spesso simboleggia la lotta di una persona contro il cancro al seno ed è un'ottima alternativa al tradizionale tatuaggio con nastro rosa. Naturalmente, se alternata al nero, nello stile di un tatuaggio di una stella marina, la stella rosa diventa quasi un simbolo "punk rock" o "alternativa" della battaglia contro il cancro al seno, dando al tatuaggio della stella un tocco unico. design.

7. Tatuaggio con una stella viola.

Un tatuaggio stella viola è un modo per rappresentare la tua personalità attraverso il colore e il simbolismo naturale della stella. Il viola è una combinazione della feroce energia del rosso e della calma stabilità del blu; Quindi, il viola rappresenta un equilibrio di elementi ed emozioni. Questo potrebbe non essere lo stato naturale della maggior parte delle persone, ma la stella personifica principalmente desideri e aspirazioni. Questo è il motivo per cui il simbolismo combinato dell'equilibrio del viola e il desiderio naturale della stella rende questo disegno il tatuaggio perfetto per coloro che cercano la pace della mente e l'equilibrio.

8. Stelle del tatuaggio e zebra.

Nel simbolismo animale, la zebra incarna l'equilibrio, l'individualità e la libertà. Le sue cicatrici gli permettono di nascondersi nell'erba alta delle pianure africane, nascondendosi dai predatori e fornendo protezione all'animale. Coloro che sperano di combinare il potente simbolismo di questo animale con l'altrettanto potente simbolismo della stella possono farlo in diversi modi.

9. Tatuaggio farfalla e stella

Le farfalle sono spesso viste come simboli di rinascita; quindi, l'associazione di questi insetti metamorfosi con le stelle può creare un'immagine unica che simboleggia sia la rinascita che il perseguimento di determinati obiettivi rappresentati dalle stelle.

10. Tatuaggi di stelle e nuvole.

Le nuvole simboleggiano cose diverse. в diverso culture e mitologie. Ad esempio, nella mitologia greca e romana, le nuvole erano la dimora degli dei e molte persone oggi credono che le nuvole simboleggiano il fallimento o il pericolo imminente. Tuttavia, a seconda di cosa vuoi che rappresentino le nuvole, i tuoi tatuaggi stella e nuvola avranno uno dei tanti significati diversi. Ad esempio, un disegno che mostra le stelle in un cielo pieno di nuvole temporalesche mostrerà che hai attraversato momenti difficili per raggiungere i tuoi obiettivi. Un altro design, che presenta stelle gialle luminose in un campo di nuvole bianche, significherebbe che coloro che hai perso sono in un mondo migliore.

11. Tatuaggio fiore e stella.

I fiori possono simboleggiare la crescita e lo sviluppo; ecco perché incorporare questa immagine in un disegno del tatuaggio di una stella è un ottimo modo per aggiungere un livello di significato. Le stelle sono spesso usate per rappresentare obiettivi e aspirazioni, quindi combinare i due può riflettere la crescita personale che hai raggiunto verso i tuoi obiettivi. Per esempio, i gigli rappresentano la fertilità nelle antiche culture greca ed egiziana ; Ecco perché un disegno di un giglio e di una stella può rappresentare una donna e il suo bambino.

12. Tatuaggio teschio e stella

Questo tatuaggio può simboleggiare il superamento della morte o il superamento del trauma, poiché il teschio spesso simboleggia la morte e la stella simboleggia il compimento di un compito difficile. Un altro disegno può mostrare la famosa bandiera pirata, raffigurante un teschio su una stella in stile marinaro: può esporre la dualità delle forze che governano le nostre vite: il desiderio di libertà o la realizzazione di ciò che ci si aspetta da noi.

13. Tatuaggio di fata e stella

Questo tatuaggio a stella può essere piuttosto femminile e spesso mostra l'immaginazione di chi lo indossa o il desiderio di una realtà migliore. Un potenziale disegno di fata e stella potrebbe rappresentare una fata seduta su una falce di luna con stelle scintillanti davanti a lei: il fatto che la fata desideri qualcosa di più potrebbe essere visto sul suo viso abbassato, e le stelle simboleggiano il suo sogno del futuro . Un altro disegno del tatuaggio più fantastico è una fata che vola tra le stelle per dimostrare che credi in te stesso e nei tuoi progressi verso i tuoi obiettivi.

14. Tatuaggio cuore e stella

Un tatuaggio cuore e stella è una dichiarazione particolarmente divertente, positiva e deliziosa al mondo: la vita è bella e vedi il meglio nelle cose e nelle persone!

15. Tatuaggio con una stella e Lisa.

L'aggiunta di stelle a un tatuaggio della vite può aggiungere significato e interesse visivo. Esistono diversi modi per aggiungere stelle a un progetto di pianta rampicante; ad esempio, al posto delle foglie o dei fiori, puoi posizionare delle stelle sulla pianta: questo può indicare gli obiettivi che hai raggiunto. Questo tatuaggio può essere aggiornato nel corso degli anni per riflettere tutti i tuoi progressi!

16. Stella tatuaggio e dadi.

I dadi possono simboleggiare scommesse, rischio e fortuna. ... Un tatuaggio di dadi accanto a una stella marina può essere un disegno tipico della cultura nautica: molti marinai, pirati e ufficiali di marina giocavano a dadi e ad altri giochi d'azzardo per passare il tempo durante lunghi viaggi.

17. Tatuaggio croce e stella

Ottenere un tatuaggio croce e stella può essere un ottimo modo per ricordare una persona cara che hai perso e indicare la tua fede che un giorno ti riunirai (come l'immagine cristiana della croce). Un modo per personalizzare questo tatuaggio è aggiungere le iniziali o la data di nascita di ogni persona all'interno o intorno alla stella, oppure inserire un messaggio come "Riposa in pace" scritto sotto la croce.

18. Tatuaggio Stella di David

Stella di Davide - un importante simbolo del giudaismo. Nella Germania nazista, agli ebrei era richiesto di indossare questo simbolo cucito sui loro vestiti in modo da poter essere identificati in qualsiasi momento. Questo è il tatuaggio perfetto per chiunque cerchi di mostrare la propria fede ebraica. Può essere facilmente personalizzato per mostrare la tua fede personale e il contenuto delle tue convinzioni. Ad esempio, un disegno unico del tatuaggio della stella di David può essere una lettera ebraica o una breve parola all'interno di una stella. Potrebbe essere una parola o un'idea che ti interessa, o le iniziali di qualcuno che hai perso.

19. Tatuaggio stella fiammeggiante

Il fuoco può indicare aggressività, rabbia, desiderio, trasformazione e cambiamento, così come il tuo desiderio di raggiungere i tuoi obiettivi ad ogni costo. La combinazione di stelle e fiamme in un disegno del tatuaggio può dimostrare che hai raggiunto il tuo successo, o che hai attraversato la fiamma della vita e sei ancora più forte di prima.